棒棒糖鬆餅太萌、芒果荔枝優格冰沙好欠喝！「1011 SIPTEA」推5款消暑新品

中山手搖品牌「1011 SIP TEA」主打健康路線，近年則憑藉超萌限定史努比聯名引起粉絲搶購熱潮，本次夏季首推「棒棒糖鬆餅」及3款優格冰沙，讓大家夏日可以快樂消暑！

棒棒糖鬆餅新品共有伯爵口味及抺茶風味，皆為50元。圖／1011 SIPTEA提供

1011 SIP TEA將於6/18新推2款健康版輕食「棒棒糖鬆餅」，讓擔心卡路里的人也可以毫無負擔地享用。「伯爵紳士棒棒糖鬆餅」採用本土鮮奶及精心調配的斯里蘭卡伯爵紅荼醬，「清雅抺茶棒棒糖鬆餅」則選用上品抺茶調和出濃郁的鮮奶抺茶醬風味。每份新品都會以巧克力米及小顆棉花糖點綴，增加酥脆口感之餘，也幫視覺大大加分。提醒鬆餅控別錯過上市期間的優惠活動，凡點購任一口味鬆餅，皆可享有半價搭配單品茶乙款！

圖／1011 SIPTEA提供

除了下午茶點心，1011同步推出全新夏日特飲系列「優格冰沙」，3款嚴選超人氣「希臘無糖優格」製作，並採用更易代謝的天然蔗糖，打造健康低卡的好滋味，每杯還喝得到檸檬愛玉凍與檸檬汁的最佳酸甜組合！

芒果荔枝優格冰沙售價80元。圖／1011 SIPTEA提供

其中備受矚目的「芒果荔枝口味」選用愛文芒果，再拌入荔枝汁，打造夏季最夯組合，選擇困難症時喝這個準沒錯；「蜜桃蘋果優格冰沙」採用新鮮蜜蘋果與紅龍果汁結合，形成白裡透紅的粉嫩漸層，還吃得到蜜桃果肉，簡直太幸福！另一款「鳳梨蘋果優格冰沙」台味十足，以在地金鑽鳳梨為基底，融合新鮮蘋果，再加上特色土鳳梨醬，標榜清爽又甜蜜的味道。

蜜桃蘋果優格冰沙售價80元。圖／1011 SIPTEA提供 鳳梨蘋果優格冰沙售價80元。圖／1011 SIPTEA提供

3款「優格冰沙」飲品6/18開賣，皆售價80元，建議大家先體驗由下往上喝，再攪拌品嚐，可以感受不同層次的風味喔！

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