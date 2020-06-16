超萌山型捲！金帛手製「可爾卑思山型捲」新口味　可爾必思內餡＋酸甜莓果超欠吃

粉色系配色就是讓人少女心大噴發！台中生乳捲專賣人氣名店「金帛手製 KINBER MADE」過去曾推出「抹莓富士山生乳捲」，把富士山包裹在生乳捲更添甜點的趣味性，不管味覺視覺都是大享受，這回再推「可爾卑思山型捲」，粉系配色好吃又好拍！ 可爾必思風味內餡搭配綜合莓果酸甜滋味讓人一吃上癮。 圖／金帛手製

台中「金帛手製 KINBER MADE」近幾年受到不少女性族群喜愛，帶有獨特面貌的生乳捲總能吸引消費者的眼球，早前推出「抹莓富士山生乳捲」就令人印象深刻，這回攜手知名Youtuber「搞神馬」推出充滿浪漫系的粉色生乳捲「可爾卑思山型捲」，一座粉藍、粉紅搭配的小山包裹在生乳捲中，不只創意滿滿，也添甜點的獨特個性。

「可爾卑思山型捲」山型底部為可爾必思風味內餡，山頂以粉色系綜合莓果呈現，外圍原味的生乳餡點綴草苺碎果乾，多層次的口感搭配減糖配方甜而不膩，不只清爽好吃，更像是櫻花飄落的優美景致，是繼富士山生乳捲後再次爆紅的新款商品。

金帛手製Ｘ搞神馬「可爾卑思山型捲」販售資訊

時間：即日起至6月30日

售價：450元／條 金帛手製「抹莓富士山生乳捲」獨特的外觀令人印象深刻。 圖／金帛手製

延伸閱讀：

．最強點心界MVP！神人手作超萌「香蕉饅頭」 逼真指數爆表還能剝皮

．珍煮丹「泰式奶茶雪糕、黑糖珍奶酷繽沙」必吃！聯名全家首推9款泰式+黑糖系列快吃爆