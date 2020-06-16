8大顆現剝荔枝！鶴茶樓新口味「荔枝甘露」超霸氣，8顆荔枝果肉一咬爆汁
主打紅茶專賣店的「鶴茶樓」今年3月底開幕至今廣受好評，不只茶飲口味講究，民初時代的復古風格店裝更讓人一秒圈粉。今夏第一彈限定飲品「楊枝甘露」開賣就熱銷，加碼推第二彈夏季限定新品「荔枝甘露」，霸氣加入8顆飽滿渾圓的荔枝果肉，整杯爆料光看圖片就超過癮。
台灣譽為水果王國，夏季特產種類豐饒，備受大家喜愛的不只有芒果、還有香甜多汁的荔枝，在這個炎熱的盛夏時節，鶴茶樓看準商機，推出夏季第二彈限定新品「荔枝甘露」，依舊重本製作，整杯大方加入「八顆荔枝」；為堅持新鮮口感，每顆荔枝都是現剝現做，不只新鮮多汁，喝的時後咬的到滑嫩荔枝肉更是滿足感十足，再加入經典椰奶、葡萄柚、自製鶴頂紅茶茶凍，整杯清爽有層次的口感令人驚艷又豎起大拇指！
「荔枝甘露」即日起開賣，期間限定販售僅1個月，喜歡荔枝風味飲品的飲料控把握機會衝一波。
鶴茶樓「荔枝甘露」販售資訊
售價：「鶴頂‧荔枝甘露」90元，僅供大杯 ( 700ml )
地址：台北市大安區大安路一段21號
電話：02-2776-1101
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