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珍煮丹「泰式奶茶雪糕、黑糖珍奶酷繽沙」必吃！聯名全家首推9款泰式+黑糖系列快吃爆

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／珍煮丹提供
圖／珍煮丹提供

黑糖控、泰奶控一次狙擊！！曾推出全台首款黑糖珍奶甜筒的「珍煮丹」，本次再度聯手全家便利商店，打造台灣首支泰奶雪糕，更以黑糖、珍珠、鮮奶等品牌特色為基底，打造9款甜點、冰品、零食及罐裝飲品等聯名產品。全系列6/17起在全家獨家販售，大家可以出發準備挑戰最狂下午茶！

圖／珍煮丹提供
圖／珍煮丹提供

職人飲料品牌「珍煮丹」將店內人氣品項「泰泰鮮奶茶」融入台味，選用珍煮丹泰奶粉並調入煉乳，外層70%生巧克力及杏仁粒口感酥脆，咬下還能看見絕美珊瑚橘糕體，復刻出經典泰式風情。喜歡泰奶的人還可嘗試「泰泰奶茶戚風」，使用珍煮丹泰奶粉為基底，鬆軟的戚風蛋糕主體上還會搭配泰奶淋醬，可謂必嚐鮮的創新甜點之一。

圖／珍煮丹提供
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全家每每合作推出不同的酷繽沙口味，這次與珍煮丹合作，將招牌黑糖珍珠鮮奶完美變身「黑糖珍奶酷繽沙」，嚴選珍煮丹祖傳黑糖製成的醇厚黑糖醬，搭配厚實錫蘭紅茶形成冰沙體，入口還能吃得到Q彈的黑糖麻糬，堪稱炎炎夏日的救贖！

圖／珍煮丹提供
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另外此系列還推出一連串零嘴和甜點，像是追劇全新必備神物「黑糖爆米花」、巧克力控必吃「黑糖奶茶QQ球」、味道就如喝下一杯黑糖鮮奶的「黑糖奶茶夾心餅」、薄脆口感「經典黑糖法國酥」、變身便利款罐裝奶茶的「黑糖奶茶」及濃郁風味的「黑糖鮮奶布丁」統統超欠買，無極限的手搖聯名新品絕對讓大家失心瘋！

圖／珍煮丹提供
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珍煮丹ｘ全家便利商店新品（6/17上市）

售價：泰式奶茶雪糕49元、泰泰奶茶戚風35元、黑糖珍奶酷繽沙60元、嚴選黑糖爆米花69元、黑糖奶茶QQ球49元、經典黑糖法國酥 59元、黑糖奶茶35元、黑糖奶茶夾心餅39元、黑糖鮮奶布丁30元 （7/1上市）

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