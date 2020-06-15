星巴克「芝麻杏仁豆腐星冰樂」新口味！加碼6月底4天「買一送一」快筆記

星巴克今年夏季迎來多款話題新品，繼日前推出夢幻系美人魚星冰樂之後，這回再推「芝麻杏仁豆腐星冰樂」新口味；同時，星巴克還加碼6月底推4天限定品項「買一送一」的優惠活動，咖啡控鬧鐘設定好囉！

星巴克5月夏季新飲品登場，當中又以美人魚星冰樂最吸睛，粉系飲品搭配美人魚巧克力裝飾吸引不少網友打卡，這回帶來複刻滋味，以濃郁芝麻醬搭配綿密口感的杏仁豆腐，超獵奇又帶有多層次的口味讓人超想嘗鮮，「芝麻杏仁豆腐星冰樂」預計6月17日販售，芝麻控肯定不能錯過。

此外，大家最關心的買一送一活動將於6月22日至6月23日及6月29日至6月30日這4天登場，凡於活動當天10:00-14:00購買兩杯相同容量/風味/冰熱的指定黑咖啡系列飲料，其中一杯由星巴克招待，黑咖啡控筆記起來屆時衝一波。