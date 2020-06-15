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新竹「7cm內餡紅豆餅」插旗台北101！身分證含「1、0、1」多送1顆 連5天衝一波
台北人吃一波了！新竹浮誇系車輪餅「青畑九號豆製所」以超狂7cm內餡打響名氣，不只新竹人愛吃，更是遊客指名必買的散步點心，前陣子北上台北內湖展店讓不少台北人免衝新竹就能解嘴饞，這回插旗台北101讓更多喜愛車輪餅的吃貨族又有新據點了！
青畑九號豆製所因販售多種口味且用料實在的紅豆燒熱翻IG版面，儼然成為近一兩年新竹必吃美食之一，主打超狂7cm內餡，讓吃貨族一口咬下超過癮。「青畑九號豆製所」台北首店年初開幕時就引發迴響，門口經常大排長龍，這回瞄準國際遊客聚集地台北101，讓喜歡車輪餅的美食控又多了一個新據點！
為了慶祝台北101門市開幕，即日起至6月19日連續五天，凡身分證字號含「1、0、1」3碼，消費滿101元即享加贈一顆車輪餅的優惠活動（芋頭、紅豆或牛奶任選一種）。
講求食材的用心與真材實料的原則，青畑九號豆製所的車輪餅深植人心，餡料口味包羅萬象，甜食部分除了固定販售的「南國紅豆燒」、「北島牛奶燒」、「大甲芋頭燒」等，還有大人小孩都愛的「奧立奧oreo牛奶燒」口味；另外還有「芋頭鹹蛋燒」混搭的鹹甜滋味，滿足不同口味的消費者。
青畑九號豆製所「台北101店」優惠活動資訊
日期：即日起至6月19日
活動細節：凡身分證有「1、0、1」3碼者，消費滿101元以上即享有免費車輪餅一顆。（每人每天限購一次）
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