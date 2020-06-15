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新竹「7cm內餡紅豆餅」插旗台北101！身分證含「1、0、1」多送1顆　連5天衝一波

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
青畑九號豆製所販售的車輪餅真材實料，是當地小有名氣的下午茶店鋪。圖／青畑九號豆製所提供
青畑九號豆製所販售的車輪餅真材實料，是當地小有名氣的下午茶店鋪。圖／青畑九號豆製所提供

台北人吃一波了！新竹浮誇系車輪餅「青畑九號豆製所」以超狂7cm內餡打響名氣，不只新竹人愛吃，更是遊客指名必買的散步點心，前陣子北上台北內湖展店讓不少台北人免衝新竹就能解嘴饞，這回插旗台北101讓更多喜愛車輪餅的吃貨族又有新據點了！

「青畑九號豆製所」以超厚實的餡料聞名。圖／摘自青畑九號豆製所粉專
「青畑九號豆製所」以超厚實的餡料聞名。圖／摘自青畑九號豆製所粉專

青畑九號豆製所因販售多種口味且用料實在的紅豆燒熱翻IG版面，儼然成為近一兩年新竹必吃美食之一，主打超狂7cm內餡，讓吃貨族一口咬下超過癮。「青畑九號豆製所」台北首店年初開幕時就引發迴響，門口經常大排長龍，這回瞄準國際遊客聚集地台北101，讓喜歡車輪餅的美食控又多了一個新據點！

為了慶祝台北101門市開幕，即日起至6月19日連續五天，凡身分證字號含「1、0、1」3碼，消費滿101元即享加贈一顆車輪餅的優惠活動（芋頭、紅豆或牛奶任選一種）。

講求食材的用心與真材實料的原則，青畑九號豆製所的車輪餅深植人心，餡料口味包羅萬象，甜食部分除了固定販售的「南國紅豆燒」、「北島牛奶燒」、「大甲芋頭燒」等，還有大人小孩都愛的「奧立奧oreo牛奶燒」口味；另外還有「芋頭鹹蛋燒」混搭的鹹甜滋味，滿足不同口味的消費者。

青畑九號豆製所「台北101店」優惠活動資訊

 日期：即日起至6月19日

活動細節：凡身分證有「1、0、1」3碼者，消費滿101元以上即享有免費車輪餅一顆。（每人每天限購一次）

七公分芋頭燒、北島純牛奶燒、南國巨無霸紅豆燒都是「青畑九號豆製所」的人氣招牌。圖／摘自青畑九號豆製所粉專
七公分芋頭燒、北島純牛奶燒、南國巨無霸紅豆燒都是「青畑九號豆製所」的人氣招牌。圖／摘自青畑九號豆製所粉專
圖／擷取自青畑九號豆製所粉絲團
圖／擷取自青畑九號豆製所粉絲團

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