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被炸雞耽誤的甜點店！肯德基新推「靜岡抹茶巧酥冰淇淋大福」，抹茶控凍未條

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@jyun791004授權
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飛不了日本沒關係，台灣肯德基新推「抹茶巧酥冰淇淋大福」，將靜岡抹茶滋味重現，讓抹茶控在本土就能體驗想念的味道！

圖／IG@jyun791004授權
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肯德基曾被網路瘋傳為被炸雞耽誤的蛋撻店，廣泛來看其實還是家十項全能的甜點店。本次6月新推「靜岡抹茶巧酥冰淇淋大福」，麻糬外皮Q彈有嚼勁，搭配使用日本靜岡進口的抹茶粉製成的冰淇淋​，濃郁奶香和綿密的口感，再​加上巧克力巧酥餅乾顆粒，綜合而成的多重美味太犯規！

圖／台灣肯德基官網
圖／台灣肯德基官網

另外肯德基也同步加碼經典人氣口味「草莓起司冰淇淋大福」的回歸，馬斯卡邦起司加上草莓顆粒的組合，讓甜點喜好者愛不釋手。兩款﻿冰淇淋大福單顆原價49元，不過即日起截至8/3為止到店消費，只要記得在點餐時報上「40269」即能以嚐鮮價吃到全新「抹茶巧酥冰淇淋大福」，草莓口味優惠碼則為「40270」。另外也可在活動專區「預訂快取」欄目找到相應嚐鮮券或直接輸入對應優惠碼，享單點39元特價，抹茶控絕對要吃一波！

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