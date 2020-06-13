最強台味獨家限定！詹記麻辣火鍋ｘ萬波推聯名新品「白菊烏梅湯」

鍋控新好康！台灣老字號火鍋名店「詹記麻辣火鍋」日前與手搖品牌「萬波島嶼」合作，聯手推出新飲品「白菊烏梅湯」，讓饕客直呼配上麻辣鍋好對味。

詹記與萬波以聯姻方式，宣傳別名為白雪的菊花和烏梅的組合，復古又趣味。圖／詹記麻辣火鍋提供

在詹記與萬波團隊4個月的精心研發下，「白菊烏梅湯」嚴選本土烏梅釀酒及苗栗銅鑼的台灣杭菊1號，成功打造出最強台灣味。特製新品堅持每日現煮，讓大家喝得到微酸香甜的獨特風味，浮在杯中的菊花花瓣更增添了整體香氣，入口後能巧妙與火鍋的麻香完美融合。

詹記麻辣鴨血、豆腐可謂品牌鎮店之寶。圖／編輯葉穎樂攝

詹記歷年憑藉麻辣鴨血及麻辣豆腐殺出一條血路，虜獲大批死忠粉，為台北必吃麻辣火鍋首選，加分的服務氛圍也大大提高回訪率。而這款聯名「白菊烏梅湯」為詹記敦南店限定，每杯售價80元，即日起已可點購。

詹記麻辣火鍋 敦南店

地址：台北市大安區和平東路三段60號

營業時間：每日12:00-01:00

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