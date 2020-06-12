「全球最濃抹茶冰」快閃板橋！ 七種濃淡任選，抹茶控衝了

在2019年在台北信義區掀起一股「七級抹茶」熱的抹茶冰淇淋，這回快閃板橋啦！JAPAN RAIL CAFÉ攜手靜岡｢丸七製茶」，在板橋推出快閃店囉，即日起只到6月17日，推出1-7級不同的濃度，是抹茶控不可不吃的盛夏冰品！

一般來說，坊間大眾愛好的抹茶冰淇淋，其實與丸七製茶中的抹茶No.1濃度類似，這也是一般大眾較能接受的濃度口味，接下來每加一個級別，就代表濃度的倍數增加，亦即No.2即為No.1的兩倍濃度，而數字的增加，同時也代表著製作過程的艱難度，不過JAPAN RAIL CAFÉ做到了，製出超越業界認定No.5的最大極限濃度，推出最高級別藤枝抹茶No.7濃度的冰淇淋（號稱世界第一濃），就是要大家來挑戰看看自己味蕾的接受限度。

根據過去網友的評價，普遍最喜歡No.2與No.3，像是有網友表示「2與3的濃度對我來說剛剛好，有些甜但又不會太甜，非常爽口」，不過也有網友分享認為No.6最適合自己，一點點微苦搭配抹茶香氣，一口接著一口無法停下來。不論No.1還是No.7都還是抹茶，喜歡JR七級抹茶的民眾，絕對不要錯過這次板橋快閃店活動喔～

世界第一濃的抹茶冰淇淋，獲得業界一致認同的好評。 圖／JAPAN RAIL CAFE Taipei臉書粉專

JAPAN RAIL CAFÉ nanaya POPUP 板橋快閃店

快閃日期：即日起至6月17日

營業時間：11:00至22:00

地址：新北市板橋區新站路28號（B1手扶梯旁，鼎泰豐對面）

板橋快閃店只提供外帶服務喔。 圖／JAPAN RAIL CAFE Taipei臉書粉專

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