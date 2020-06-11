連19天第二杯半價！ 7-11現萃茶「冰淇淋紅茶」新口味　搭配一整顆紐西蘭冰淇淋

漂浮系飲品又有新選擇了！7-11現萃茶「冰淇淋紅茶」新口味即將上架，以現萃茶經典紅茶搭配紐西蘭乳源的冰淇淋，讓人每一口都能嘗到茶香與濃郁乳香交疊的清爽消暑新滋味。

7-11現萃茶近來頻頻推陳出新，不管是四季春清茶系列、經典紅茶系列都有不少愛好者，這回迎接炎熱夏季來臨，現萃茶推出「冰淇淋紅茶」新口味，把現萃茶經典紅茶的醇厚茶香滋味，結合濃郁的紐西蘭乳源冰淇淋，順口又好喝，冰淇淋奶香與茶香結合的多層次口感是暑氣全消的夏日涼補秘笈。

想喝7-11「冰淇淋紅茶」的朋友還要再等等，這款新品預計6月17日才會在7-11門市開賣，同時為了慶祝新品上市，首賣日至7月5日還享第2杯半價的優惠，今年夏天就約伴一起享用冰淇淋紅茶冰涼又濃郁的滋味消消暑氣！

7-11現萃茶「冰淇淋紅茶」販售資訊

時間：預計6月17日開賣

售價：65元（6月17日至7月5日享第二杯半價優惠） 連19天推第二件半價，冰淇淋控把握時間喝一波。 圖／7-11

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