皮卡丘的可愛電擊！「85度C皮卡丘蛋糕」寶可夢鐵粉必衝，還有超萌卡比獸＋精靈球

寶可夢鐵粉太幸福！繼Mister Donut引爆搶購潮的寶可夢甜甜圈，85度C也正式聯手寶可夢推出3款超萌系列，不僅有皮卡丘造型及卡比獸生日蛋糕，還有精靈球小蛋糕，徹底激發大家少女心。

圖／85度C提供

限量發售的「寶可夢聯名蛋糕」將於6/11在全台85度C門市夢幻上架，最吸睛主打莫過於「85℃皮卡丘蛋糕」，還原指數爆表的外觀極為搶眼，作為生日蛋糕也超級拉風，但提醒大家最大的壞處，那就是有可能會捨不得吃下肚！皮卡丘蛋糕基底以香草戚風蛋糕混搭香草慕斯與芒果慕斯，加上檸檬優格奶霜及芒果柳橙醬，還吃得到乳酸凍與芒果柳橙Q凍，口感和多層次的風味一次滿足。

圖／85度C提供

除了皮卡丘，卡比獸粉也可以尖叫啦！光看就療癒卡比獸也變身生日蛋糕，內餡還是由人氣芋泥打造。這款以芋泥紫薯麻吉融入芋泥慕斯，再搭配香草慕斯和卡士達鮮奶油，讓大家入口就甜蜜。

圖／85度C提供

剛好家中沒人生日，也吃不下8吋蛋糕，卻想嚐鮮寶可夢聯名蛋糕的人先別難過！85度C特別推出了「皮卡丘精靈球」造型的切片蛋糕，蛋糕口味是水蜜桃果餡及芒果慕斯的組合，酸甜滋味令人上癮，搭配精緻的蛋糕提盒，帶著走瞬間成為羨慕焦點。3款6/11起限量上市，寶可夢粉絲們記得迅速出擊啦！

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