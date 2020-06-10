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滴妹手搖飲滿月了！推「全品項9折」1天限定，飲料控出發朝聖了

聯合新聞網 / 陳信儒
「再睡5分鐘」慶祝品牌滿月推全品項9折優惠。 圖／再睡5分鐘官網
「再睡5分鐘」慶祝品牌滿月推全品項9折優惠。 圖／再睡5分鐘官網

人氣YouTuber、珍奶女神滴妹自創的手搖飲品牌「再睡5分鐘」上月10日開幕至今，吸引無數粉絲朝聖消費，為了慶祝開幕滿一個月，推1日限定全天全品項9折優惠，路過一定要喝一杯啦！

上月10日「再睡5分鐘」正式於台北南陽街登場，開幕日當天五小時內全品項便已橫掃一空，接下來數天更是天天大排長龍，可見滴妹人氣完全不輸同在YouTube闖蕩的哥哥。如今開幕滿月日，「再睡5分鐘」在官網分享感謝心得「在過去這短短30天裡，我們已經服務了超過2萬位親自來店的顧客，夥伴們一起親手調製了超過35000杯飲料給期待喝到飲品的你們。」

滴妹指出「還有許多人可能還沒有機會喝到我們的飲品，體驗到我們的服務，我們希望，能有機會讓更多人喝到我們的飲品，希望你們能陪伴著我們一起成長。」為了慶祝品牌滿月日，今日6/10「再睡5分鐘」推全天全品項9折，還沒喝過的民眾今天請把握！

「再睡5分鐘」全品項Menu。 圖／再睡5分鐘官方IG
「再睡5分鐘」全品項Menu。 圖／再睡5分鐘官方IG

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