滴妹手搖飲滿月了！推「全品項9折」1天限定，飲料控出發朝聖了

人氣YouTuber、珍奶女神滴妹自創的手搖飲品牌「再睡5分鐘」上月10日開幕至今，吸引無數粉絲朝聖消費，為了慶祝開幕滿一個月，推1日限定全天全品項9折優惠，路過一定要喝一杯啦！

上月10日「再睡5分鐘」正式於台北南陽街登場，開幕日當天五小時內全品項便已橫掃一空，接下來數天更是天天大排長龍，可見滴妹人氣完全不輸同在YouTube闖蕩的哥哥。如今開幕滿月日，「再睡5分鐘」在官網分享感謝心得「在過去這短短30天裡，我們已經服務了超過2萬位親自來店的顧客，夥伴們一起親手調製了超過35000杯飲料給期待喝到飲品的你們。」