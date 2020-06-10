GODIVA霜淇淋＋杯裝冰品「買一送一」 ！GODIVA限定2日冰友雙享日必衝
GODIVA冰品控尖叫！人氣爆棚的GODIVA霜淇淋買一送一活動即將來襲，本次品牌「冰友雙享日」特別選在解禁後首個週末，6/13至6/14限定兩天，讓粉絲們可以用巧克力盡享甜蜜幸福，超狂好康一定要看到最後！
本次GODIVA「冰友雙享日」將於6/13至6/14登場，活動當天只要「買霜淇淋即贈冰友雙享券」，代表只要到店購買任一支霜淇淋，即可獲得免費霜淇淋兌換券乙張！值得一提的是，GODIVA近期剛在特定門市快閃開賣「烏龍茶霜淇淋」，夏季新品未來也將正式上市，尚未嘗鮮的人可以在6/15至7/15期間，善用兌換券換取季節限定口味喔！
不僅如此，GODIVA更加碼回饋，憑霜淇淋兌換券可再享消費滿元300折抵50，優惠券採限量發放，鐵粉必衝啊！
好康當然還沒結束，活動期間同步進行粉絲最期待的「霜淇淋買一送一」活動，6/13至6/14凡購買兩支「雙重巧克力」或「白巧克力」霜淇淋，其中一支由GODIVA招待，巧克力控絕對要吃爆！
除了支裝的GODIVA冰品，偏好杯裝冰淇淋的粉絲也有福啦！冰友雙享日期間，GODIVA也會於6大指定門市開放買一送一優惠，這波不衝就太可惜啦！
GODIVA冰友雙享日活動資訊
活動日期：6/13-6/14（僅適用於GODIVA台灣專門店，不得與其他優惠合併使用。）
霜淇淋販售門市 ：微風廣場GF、信義遠百A13 B2F、華泰名品城一期2F、SOGO復興 B3F、京站1F、SOGO天母B1F、板橋大遠百B1F、微風南京1F、MITSUI OUTLET PARK 林口1F、新光三越信義新天地A8 B1F、GODIVA 生活形象店、新竹遠東巨城購物中心1F、台中大遠百B2F、台中新光三越B2F、中友百貨 B2F、台南西門新光三越B2F、南紡購物中心B1F、漢神百貨B2F、漢神巨蛋B1F、高雄大魯閣草衙道 1F
杯裝冰淇淋販售門市：新光三越南西 B2F、新光三越站前B2F、SOGO中壢B1F、桃園大遠百B1F、新竹大遠百 B1F、義大世界購物廣場1F
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