義美「黑糖珍奶水晶粽」新口味！黑糖外皮＋珍奶內餡　口感冰Q超欠吃

每年端午節前，總會吃粽子應景，除了傳統的鹹粽外，近期冰涼滋味的水晶粽也是熱賣品項之一，日前星巴克推珍奶星冰粽讓不少珍奶控直呼過癮，台灣人氣品牌義美食品也推出「黑糖珍奶水晶粽」，冰冰涼涼的口感最適合炎夏嘗嘗消暑。

義美食品去年推出「奶茶水晶粽」大受好評，今年推出升級版本，把時下最夯的黑糖珍奶手搖飲化身水晶粽，Q彈黑糖外皮夾入珍珠奶茶內餡，雙重Q彈的感受讓人每一口都能吃到黑糖香氣，不管視覺或味覺都是全面升級，目前僅義美門市限定販售，單顆40元，一盒6入售價240元，路過的消費者快買起來感受清涼又帶有飽足感的下午茶滋味。

除了新口味「黑糖珍奶水晶粽」外，義美食品還推經典款奶茶口味、香甜濃郁的草莓煉乳水晶粽、清新風味的綠茶紅豆水晶粽，水晶般晶瑩，口感冰Q，無添加人工色素，透出最自然的色澤，精心熬煮的內餡，滑嫩爽口，炎炎夏日最幸福的享受。 水晶粽冰涼Ｏ彈，炎炎夏日來一塊最幸福。 圖／義美食品

延伸閱讀：

．紫色珍珠+絕美漸層！清原芋圓新推「紫薯芋泥手搖飲」 夢幻品項激發少女心

．最台冰菓室手搖！珍煮丹首推「紅心芭樂檸檬雪沙、芒果海雁雪沙」 加碼限定優惠