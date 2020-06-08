檸檬塔尬出超狂手搖茶！珍蜜堂新推「檸檬塔夏綠地、檸夏雙凍甘蔗綠」，創意奶蓋必喝

檸檬塔也能用喝的！新興手搖品牌「珍蜜堂」曾讓蔥餅牛軋糖變身奶茶，本次乘勝追擊，挑戰法式甜點檸檬塔的新樣貌，新推檸檬茶飲「檸檬塔夏綠地」，讓大家喝得到超狂檸檬塔奶蓋，用最強甜點系風味征服飲品控味蕾。

圖／珍蜜堂提供

珍蜜堂將於6/10正式開賣全新系列「檸檬塔夏綠地」與「檸夏雙凍甘蔗綠」，兩款皆以「三窨綠茶」為基底。其中首波主打「檸檬塔夏綠地」最大亮點為「檸檬塔奶蓋」，以檸檬塔為發想概念，巧妙混搭檸檬汁、檸檬醬、奶油及牛奶製成神似的口味，再搭配傳統方法調製的綠茶，打造出新鮮不甜膩的滋味。不僅如此，頂層還會灑上檸檬皮，增添酸甜香氣，精美視覺也值得打卡美拍。

圖／珍蜜堂提供

另一款「檸夏雙凍甘蔗綠」走清爽路線，在三窨綠茶茶湯中加入白甘蔗汁調和，還一次吃得到自製「三窨茶凍」及加入了奇亞籽的「檸檬凍」，健康又有宜有飽足感。最後杯里還會直接放入半顆檸檬，絕對是最新盛夏消暑聖品，手搖控準備喝爆！

圖／珍蜜堂提供

延伸閱讀：

．紫色珍珠+絕美漸層！清原芋圓新推「紫薯芋泥手搖飲」 夢幻品項激發少女心

．最台冰菓室手搖！珍煮丹首推「紅心芭樂檸檬雪沙、芒果海雁雪沙」 加碼限定優惠