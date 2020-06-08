最台冰菓室手搖！珍煮丹首推「紅心芭樂檸檬雪沙、芒果海雁雪沙」 加碼限定優惠

就要冰菓室風情才夠味！繼彩虹珍珠系列後，職人飲料品牌珍煮丹本次轉戰懷舊風格，首度打造水果雪沙新品，分別以本土水果最具代表性的紅心芭樂及愛文芒果為主角，搭配綿密冰品口感，復刻最台滋味！

中杯「胭花芭檸雪沙」一般門市售價為55元、百貨門市60元；芒果海雁雪沙則為65元、百貨門市70元。圖／珍煮丹提供

在水果攤來杯現榨水果冰沙，是70、80年代台灣人熟悉的回憶，如今卻鮮少可見，因此珍煮丹強推「胭花芭檸雪沙」和「芒果海雁雪沙」兩款雪沙飲品。當中映入眼簾的珊瑚粉手搖從視覺開始療癒，嚴選台灣在地特色水果紅心芭樂，結合綠檸檬及少許煉乳調味，杯頂還有現切檸檬片點綴，混搭出必試的台式酸甜風味。

而來到夏天自然少不了當季最夯的愛文芒果。「芒果海雁雪沙」採用香甜的愛文芒果，加上椰奶增添香氣，還能吃得到原味寒天凍，一口吸入沁涼又消暑。

珍煮丹推出限定活動，只要加入官方LINE會員，即享雪沙系列飲品任選一杯75折優惠。圖／珍煮丹提供

全新飲品於6/10起正式上市，為了歡慶品牌會員系統上線，即日起至6/18為止，只要加入品牌官方LINE帳號會員，6/18當天將可於優惠券專區獲得一張「雪沙新品單杯75折」優惠券，截至6/30皆可兌換，限定好康可別錯過啦！

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