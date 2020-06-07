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珍珠+芋頭神組合！gelato pique café「珍珠芋泥鮮奶油可麗餅」SOGO快閃店獨家限定

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
gelato pique café快閃店開賣首三日（截至6/7）祭出優惠，凡購買任一口味可麗餅，即可免費獲得美式咖啡乙杯。每日限量50杯，送完為止。圖／官方臉書粉絲頁gelato pique cafe Taiwan
gelato pique café快閃店開賣首三日（截至6/7）祭出優惠，凡購買任一口味可麗餅，即可免費獲得美式咖啡乙杯。每日限量50杯，送完為止。圖／官方臉書粉絲頁gelato pique cafe Taiwan

芋頭控號外！來自日本的人氣可麗餅名店gelato pique café，近期宣佈進駐SOGO忠孝館，推出獨家限定的「珍珠芋泥鮮奶油可麗餅」，還加碼與蜷尾家聯名的熱門打卡冰品「芋泥牛奶霜淇淋」，誘人品項超欠吃，8月底前一定要衝一波！

圖／官方臉書粉絲頁gelato pique cafe Taiwan
圖／官方臉書粉絲頁gelato pique cafe Taiwan

gelato pique café於台北及新竹各有一家分店，本次插旗SOGO忠孝館，開設長達兩個月的快閃店，讓粉絲們截至8/31都能品嘗法式可麗餅的美味。活動期間SOGO忠孝館獨賣「珍珠芋泥鮮奶油可麗餅」，售價200元，每份餅皮都會鋪上新鮮芋泥及黑糖珍珠，捲起薄皮可麗餅後上方擠上一圈厚厚的鮮奶油，最後再次倒入芋泥內餡及珍珠，讓人每口都是甜蜜的滋味。

此外，店內也同步販售養身系「洋梨綠色果昔」，標榜用料天然，打造出大人小孩皆可健康享用的特色飲品。而炎炎夏日自然少不了吃冰，蜷尾家超夯聯名「芋泥牛奶霜淇淋」也可於快閃店吃到，不論你是芋頭控、珍珠控還是冰淇淋控，別錯過就對啦！

圖／官方臉書粉絲頁gelato pique cafe Taiwan
圖／官方臉書粉絲頁gelato pique cafe Taiwan

gelato pique caféｘSOGO期間限定快閃店

地址：台北市忠孝東路四段45號B1(台北SOGO忠孝館)

時間：週日至週四0900-2130、週五六0900-2200

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