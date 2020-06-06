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紫色珍珠+絕美漸層！清原芋圓新推「紫薯芋泥手搖飲」 夢幻品項激發少女心
曾打造香菜手搖而引爆話題的「清原芋圓」，本次以充滿童年回憶的日本人氣卡通《珍珠美人魚》為發想概念，新推外型精美的「紫芋波波沙」新品，吸睛的紫色珍珠加上夢幻漸層，勢必攻陷少女心！
清原芋圓主打各式芋頭系列的甜品及冰品，近期首度開賣「紫芋波波沙」，嚴選台灣在地食材紫薯地瓜，結合招牌大甲芋頭泥、芋頭冰沙，再倒入鮮奶打造紫色漸層，標榜「宛如將一道紫色晚霞放入手搖飲杯」。當中最吸引人的莫過於置頂上方的Q彈波波，乍看之下彷彿閃耀著紫色珍珠光芒，香甜的口感也讓人更貼近《珍珠美人魚》滋味，還有些許初戀的感覺。
「紫芋波波沙」即日起可在全台門市購入，每杯新台幣60元。品牌也在官方粉絲頁分享飲用方法，建議先原地搖勻，才再吸食享受，芋頭控千萬別錯過這波特色組合啦！
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