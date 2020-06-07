羚羊造型麵包太Q！一禾堂隱藏版「海鹽羊角」獨家上市，吃得到松露餡
超人氣品牌「一禾堂麵包本舖」，近期以羚羊角造型結合松露餡，製成「海鹽羊角」新品，超萌外型讓人單看就好療癒，忍不住想衝一波帶回家！
一禾堂巧妙運用「海鹽羊角」獨特的外觀，打造三段式層次的風味。羊角頂端有餅乾的酥脆度，中段偏向大家熟悉的麵包，而最飽滿的圓弧部位則強調保有海鹽豆乳奶油捲的口感，一口咬下立馬能體驗自製松露餡的香氣。值得一提的是，出爐後還會放入羚羊造型紙袋，從包裝到實物都貫徹無止境的可愛！
一禾堂去年起轉型、主打全植物烘焙，曾在4月份世界地球日時於無肉市集，低調推出一日限定的海鹽羊角，讓許多粉絲紛紛敲碗希望可以正式開賣。如今這款特色新品也確實如願在台北三家門市獨家上市，即日起皆可購入囉！
除了海鹽羊角，店內同步販售的各款經典品項也承接環保理念，一禾堂敦南店更設有為期一個月的環境系列展，將新品、IG人氣打卡必備「豆乳冰淇淋」、曾掀起排隊必吃潮的「海鹽豆乳奶油捲」及「濃豆乳菠蘿」等，通通結合特定環境議題，透過各款商品傳遞背後的理念，鼓勵大家一起守護地球。
一禾堂麵包本舖
敦南店：台北市大安區敦化南路一段233巷34號1樓
信義A11店：台北市信義區松壽路11號B2
復北店：台北市松山區復興北路323號1樓
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