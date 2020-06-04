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超萌「小熊吐司」出沒台中！圓滾滾臉蛋＋超萌小耳朵 邊吃邊療癒
前陣子日本超萌「貓臉吐司」紅翻社群，有著渾圓臉蛋與尖尖耳朵的吐司收服貓奴的心。其實台中「Kodomo胖店」工作室早前就推出擁有胖胖臉造型的「小熊吐司」，近期受到網友關注，讓這款超Q模樣的造型吐司再次爆紅。
台中「Kodomo胖店」工作室過去就推出擁有圓滾滾臉龐與小巧耳朵的小熊吐司，超萌造型像極了小熊維尼，吸引不少民眾喜愛，經常一開賣就掃光，近期因部落客介紹再次爆紅，也有不少網友塗抹果醬替小熊吐司製作表情，不只好吃更添趣味性。
超可愛的「小熊吐司」一條售價85元，內含約14片小熊吐司，CP值頗高。另外「Kodomo胖店」以工作室型態營運，並無實體店面，有興趣的民眾得到Kodomo胖店臉書粉專詢問、訂購。
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