超萌「小熊吐司」出沒台中！圓滾滾臉蛋＋超萌小耳朵 邊吃邊療癒

許多人都喜歡早餐喝上一杯牛奶補充活力，也有人愛把牛奶當飲品喝，而牛奶也能夠搭配咖啡、紅茶等，調配出好喝的飲料，在炎炎夏日裡能讓人有清涼消暑的感覺。有網友分享自己利用蜂蜜、冬瓜茶等東西，加入牛奶後的味道變得很好喝，他也好奇的請教其他鄉民們「什麼東西尬牛奶最好喝？」貼文也引來許多人熱烈的回應，紛紛提供許多絕加的搭配組合。

2020-05-31 21:02