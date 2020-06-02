世界甜甜圈日吃一波！Krispy Kreme「買一送一」、Mister Donut「買三送一」

迎接6月5日世界甜甜圈日，台灣兩大甜甜圈專賣店推出好康優惠。美國品牌Krispy Kremeㄧ日限定「買一盒送一盒」；另外日式甜甜圈品牌Mister Donut則推「買三送一」。甜甜圈控把握甜甜圈日吃一波。

每年6月的第一個星期五為世界甜甜圈日（National Doughnut Day），美國人氣甜甜圈品牌Krispy Kreme祭出超狂優惠，凡6月5日購買經典糖霜甜甜圈乙盒，即享有買一盒送一盒的優惠，有6入裝與12入裝兩種選擇。

近期剛推出3款超萌寶可夢聯名甜甜圈的日式品牌Mister Donut則是推出「買三送一」優惠，6月2日至6月7日活動期間任選四個甜甜圈或點心，需含兩款指定新品，其中一個由Mister Donut 招待（指定新品為皮卡丘甜甜圈、皮卡丘の尾巴、精靈球波堤、檸檬波堤、蜂蜜檸檬波堤、小蜜蜂波堤、檸檬歐菲香）。

Krispy Kreme「世界甜甜圈日」

日期：6月5日一日限定

地點：全台門市

活動：「經典糖霜甜甜圈盒販」買一盒送一盒，分6入裝與12入裝。數量有限售完為止。

Mister Donut「買三送一」

日期：6月2日至6月7日

地點：全台門市

活動：活動期間任選四個甜甜圈或點心，需含兩款指定新品，其中一個由Mister Donut 招待。