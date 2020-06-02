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連5週買1送1、最殺1折優惠！初韻手搖茶插旗板橋，「哈密瓜綠茶、楊枝甘露」好欠喝
超狂優惠搶先看！主打水果茶飲的「初韻-好韻茶」，近期宣佈6/3進駐板橋，推出一連串好康，不僅有連9天「全品項88折」活動，開幕期間凡消費即可轉動轉盤輕鬆享折扣，還祭出「連續5週買1送1券」，讓粉絲一路爽喝到7月！
初韻主要販售各款結合鮮果的特色手搖，除了先前喝得到芝士奶蓋的「元氣Q葡萄」已升級回歸，期間限定的最新哈味「韻綠哈密瓜」及人氣「楊枝甘露」皆是店內嘗鮮必喝。本次「板橋南雅店」將於6/3至6/11試營運，活動期間開放全天候、不限品項88折優惠，讓大家得以任選偏好的飲品風味、喝個過癮。
更令人期待的是，試營運當天將同步限量發放「買1送1優惠券」，6/15起憑紙本DM截角，連5週都有不同買一送一品項可喝爆，包含芒果季暢銷飲品「楊枝甘露」、招牌芝士奶蓋系列、「紅豆布丁奶綠」、「六韻水果茶」及「黑糖珍珠快快奶」。
優惠可不止於此，6/12正式開幕起至6/14，還有釋出好韻活動，消費不限金額皆可轉動幸運轉盤，最高有機會享有1折優惠，簡直太划算，大家趕快筆記下來衝一波！
板橋南雅店
地址：新北市板橋區南雅南路一段67號
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