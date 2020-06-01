茶控+冰品控取向狙擊！「天仁茗茶ｘ小美聯名冰淇淋」太生火，全家限時特價快筆記

夏季真是冰品控的天堂，近期各大量販店、超商紛紛推出各款特色冰淇淋，想要體驗不同口味、偏好大份量或支裝、盒裝，完全任意挑選。老字號茶飲品牌「天仁茗茶」近期與小美冰淇淋合作，聯手打造「﻿913茶王冰淇淋」及「抹茶冰淇淋」2款口味，即日起已在全家便利商店獨家上市，絕對必衝！

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天仁茗茶旗下喫茶趣門市的茶品霜淇淋已備受好評，如今天仁與小美的跨界聯名，更可謂一次狙擊茶控及冰品控。其中店內招牌「﻿913茶王」完美變身，被盛讚重現手搖風味，還能體驗焙茶口感，經典抹茶口味也吃得到回甘滋味。2款皆標榜百分之百無添加香料色素，純正的用料造就濃郁茶味，難怪吸引大批茶控出發嘗鮮。

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新品目前每杯原價59元，不少網友反映價格偏高，但先別急著打退堂鼓！因為6/3起截至6/30，將有冰品「任選第2件6折」，等於可用兩杯95元價格購入，若有全家Line好友，在6/10至6/14期間，還可獨享2件89元的超值好康。小資族若想省荷包，千萬別錯過這波限時優惠，到全家囤貨囤起來囉！

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