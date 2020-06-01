熊熊三兄弟陪你喝飲料！「清心福全ｘ熊熊遇見你」聯名萌翻，超過10款杯身還有玩偶提袋

炎炎夏日來襲，喝飲料絕對是最大眾化的消暑首選，如今除了解渴，還能帶著萌度指數爆表的熊熊三兄弟趴趴走！手搖飲品牌「清心福全」本次聯手來自美國的超人氣卡通《熊熊遇見你》，除了有一系列特色圖樣的杯身，也同步加碼絨毛吊飾、玩偶提袋等周邊商品，今天有空就能手刀衝一波啦！

圖／清心福全提供

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「清心福全」曾推出熱門卡通角色的聯名活動，像是Hello Kitty、蛋黃哥甚至動漫海賊王等都備受喜愛，此次首度與《熊熊遇見你》合作，一口氣新推超過10款的杯身，只要購買飲料，就能隨機獲得印有熊熊三兄弟模樣的手搖杯，任一款都有不同設計，怎麼拍都Q爆。而粉絲只要消費滿額，還會獲贈墊板、貼紙甚至滑鼠墊，根本是小資族的好康！

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聯名活動限期3個月，狂粉還可以考慮加購大大、胖達和阿極的絨毛吊飾或玩偶提袋，甚至還有獨家授權圖案的環保杯「恰好瓶」，不僅實用性高，帶出門走起路來帶感又圈粉。「清心福全ｘ熊熊遇見你」系列即日起已在全台門市上市，不論是不是熊熊粉，相信可愛程度滿分的限定商品，絕對會融化你的心！

圖／清心福全提供

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