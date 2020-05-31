姓名對對碰！符合任一指定名字，春芳號「買1送1」爽喝到6月

飲料控快筆記！為歡慶6週年，復古風特色手搖品牌「春芳號」近期祭出超值優惠，只要姓名中含「林、春、芳」任一字，到店消費即可享指定飲品買一送一，長達一個月的限定優惠可別錯過囉！

圖／春芳號品牌總部官方粉專

即日起截至6/30，只要姓名中符合「林、春、芳」任一字，到店點購「桂花烏龍」、「甘蔗青茶」、「檸檬蘆薈蜜」，第二杯將由春芳號招待！提醒大家，購買時別忘了出示春芳號line帳號及相關證件，符合資格的手搖控可不限次數兌換，但每日當店至多可兌換二組、不開放寄杯。

若沒有對中姓名對對碰的人也別難過，只要是春芳號的LINE會員，店內同步推出「新品兩件88折」，也提供單品茶加價購10元優惠價，除了可以搭上優惠嘗鮮，還能趁此機會收藏店內古色古香路線的華麗杯身，喜歡手搖茶飲的人記得衝一波！

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