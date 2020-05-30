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鐵粉必衝！GODIVA「烏龍茶霜淇淋」搶先快閃開賣，夏季最新口味快嘗鮮

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／IG@mrs.cao_cao授權
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GODIVA粉絲們站出來！來自比利時的頂級巧克力品牌GODIVA，每每不定時推出的限定冰淇淋口味，都吸引大批巧克力控前去嘗鮮。趁著夏季來襲，GODIVA日前低調新推「烏龍茶霜淇淋」，即日起已在各門市試賣，預計只快閃至6/7，大家絕對要搶吃一波！

圖／IG@mrs.cao_cao授權
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﻿GODIVA本次新品結合台灣在地特色，以濃郁的本土烏龍茶茶香為基底，撒上茶粉提味，最後再放上巧克力豆點綴。搭配周圍沾滿巧克力碎粒的招牌餅乾甜筒，口感豐富之餘，簡直是精美好拍的最新甜點！除了烏龍茶風味，大家也可選擇加入巧克力的綜合口味，一口就能體驗「烏龍茶巧克力霜淇淋」營造的超搭組合！

烏龍茶霜淇淋售價新台幣200元，官方預計6月上旬上市，目前已知﻿SOGO復興館、新竹遠東巨城已搶先開賣，冰品控別錯過啦！

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