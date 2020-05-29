6月限定！beard papa「烤地瓜泡芙」新口味　台農57號黃金地瓜＋卡士達醬超欠吃

國民美食之一地瓜熱量低又富含營養價值，不管在市場或便利商店都能瞧見它的蹤影，更有不少名人選擇地瓜減肥法保持身材。日本人氣泡芙專賣店「beard papa」即將推出烤地瓜泡芙，每一口都能嘗到濃郁的地瓜香氣，搭配軟脆適中的泡芙皮，讓人忍不住想一顆接著一顆吃。 beard papa推6月限定新口味「烤地瓜泡芙」。 圖／beard papa

「Beard papa日式泡芙工房」以販賣多款新鮮的優質泡芙而為大眾所喜愛，經典人氣品項香草卡士達是不少甜食控大推的口味，為了滿足不同口味的消費者，過去不斷推陳出新，包括草莓、靜岡抹茶、皇家奶茶等季節限定口味都有廣大愛好者，這回帶來濃郁台灣風味的烤地瓜泡芙，搭配BEARD PAPA酥脆泡芙皮，濃郁甘甜的口感地瓜控必吃。

烤地瓜泡芙選用台農57號黃金地瓜作為內餡，保留地瓜最原始的甘甜，同時撒入黑芝麻提味，口齒留香猶如烤地瓜的風味。烤地瓜泡芙預計6月1日起開賣，6月限定販售，地瓜控筆記起來吃一波。

「beard papa烤地瓜泡芙」販售資訊

期間：6/1-6/30

門市：全台門市

售價：均一價65元