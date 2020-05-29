寶可夢迷準備收服！Mister Donut「寶可夢甜甜圈」台灣6/2開賣，萌翻皮卡丘必吃

日本Mister Donut去年11月回歸大人小孩都愛的「寶可夢聯名甜甜圈」，皮卡丘造型的甜甜圈好吃又好拍，台灣 Mister Donut官方釋出好消息，Mister Donut x Pokémon聯名甜甜圈預計6月2日開賣，寶可夢迷準備手刀吃一波。

日本賣翻天的寶可夢聯名甜甜圈台灣即將開賣。 圖／台灣Mister Donut 統一多拿滋官方粉絲團

日本Mister Donut前年推出「寶可夢聯名甜甜圈」，三款寶可夢經典角、道具化身超萌甜甜圈令不少寶可夢迷直呼「太可愛」，去年底再度回歸聯名甜甜圈，還帶來一系列超實用周邊商品，印有寶可夢的杯盤組也引發收集熱潮，可見超人氣聯名角色的商機無限。

台灣 Mister Donut日前已於官方社群網站上迎來好消息，「Mister Donut x Pokémon」聯名甜甜圈預計6月2日台灣門市登場，目前雖未正式公布聯名甜甜圈的樣式，但曝光的文宣可見，似乎與去年底日本推出的三款樣式一模一樣。（日本聯名款分別有香蕉巧克力口味的皮卡丘甜甜圈、草莓巧克力的寶貝球甜甜圈，以及全新口味的皮卡丘尾巴甜甜圈。）

今年六月台灣Mister Donut絕對給你最萌的夏天，寶可夢迷開賣時絕對要跟緊。

圖／Mister Donut日本官網

圖／Mister Donut日本官網

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