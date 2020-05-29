滿口果肉+乳酪香！ 台中超美雲朵系人氣手搖飲「桑葚、蜜桃乳酪芝芝」 6月新品報到

超美的雲朵系手搖飲來了！自台中東海商圈發跡、在IG掀起熱潮的台中人氣飲料店「拾覺細做輕飲」又有新作啦，本回新推出2款邪惡飲品「桑葚乳酪芝芝」、「蜜桃乳酪芝芝」都像是款甜點式手搖飲，不但吃得到桑葚、蜜桃果肉，還鋪上一層滿滿的乳酪奶蓋，2款新品預計於6月1日起正式開賣。

這回吃得到滿口果肉+乳酪奶蓋香！「桑葚乳酪芝芝」放入酸甜滋味的桑葚果肉與特製的蜜桃果凍，呈現夢幻的粉紫色漸層，「蜜桃乳酪芝芝」吃得到蜜桃果肉與特製的蜜桃果凍，最後皆淋上一層厚厚的獨家紐西蘭乳酪奶蓋，既好喝又好吃得讓人無法招架。

圖／拾覺細做輕飲

拾覺細做輕飲不時把台灣傳統食材融合創新，經常推出讓人驚喜的新口味，吸引了不少喜歡非傳統手搖飲料控們，最新飲品的詳細販售資訊可上粉絲團查詢。

拾覺細做輕飲

新品：桑葚乳酪芝芝 L杯70元、蜜桃乳酪芝芝 L杯70元

蜜桃乳酪芝芝。圖／拾覺細做輕飲

桑葚乳酪芝芝。圖／拾覺細做輕飲

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