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台中夯爆「凍心炸冰淇淋」插旗板橋！外熱酥脆內冰軟，芋頭、芒果優格口味必吃

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
凍心炸冰淇淋於新北市開分店囉。 圖／凍心炸冰淇淋臉書粉專
凍心炸冰淇淋於新北市開分店囉。 圖／凍心炸冰淇淋臉書粉專

「炸冰淇淋」絕對是90後會有記憶的甜點，現在在夜市攤位也仍然會看到它的蹤跡，你可能也不知道它曾經是20年前辦桌會端出的甜點，這回台中一中街「凍心炸冰淇淋」主打炸吐司冰淇淋，外熱酥脆內冰軟綿密的混合口感，顛覆了許多消費者的味蕾，現在不用跑台中囉，新北就可以吃得到！

說到凍心炸冰淇淋，其實是四年前兩位年輕上班族一個念頭就打造而成的甜點品牌，不隨波逐流販售已經在市面流通的甜點，而是採用90年代炸冰淇淋的靈感，透過不斷研發與學習，在幾千次成功與失敗間抓到了平衡，創造出可口獨特的炸吐司冰淇淋，希望能結合現代與台灣本土文化特色，拓展炸冰淇淋的市場。

酥脆的炸吐司，色澤金黃均勻，非常可口。 圖／凍心炸冰淇淋臉書粉專
酥脆的炸吐司，色澤金黃均勻，非常可口。 圖／凍心炸冰淇淋臉書粉專

尤其翻轉古早味點心形象，外層的吐司特定調配純鮮奶口味，控制火侯溫度，讓吐司油炸後色澤金黃鮮脆，顏色平均而不油膩，內陷則研發像是經典草莓、香草、巧克力與抹茶等口味，還會根據季節限定推出像是大甲芋頭、日月潭紅玉或蘋香藍莓（包含蘋果、藍莓與檸檬口味融合），想特別推薦的是凍心的「柳橙雪寶」，採用新鮮柳橙榨汁後，快速調製的冰淇淋並加以急速冷凍，吃起來滿滿纖維外還有柳橙三散發的酸甜味。日前也預告六月中會推出「芒果優格」口味，非常適合迎接夏日的到來！

凍心用料非常實在，冰淇淋非常紮實飽滿。 圖／凍心炸冰淇淋臉書粉專
凍心用料非常實在，冰淇淋非常紮實飽滿。 圖／凍心炸冰淇淋臉書粉專

此外，北部第一家日前已於5月21日於板橋民生路正式開幕囉（新埔民生站），而全台東西南北七個縣市也能看見「凍心炸冰淇淋」的蹤影，喜歡冰與火雙重味蕾的民眾，千萬不要錯過品嚐的機會喔！

凍心炸冰淇淋（板橋店）

地址：新北市板橋區民生路三段134號1樓（近環狀線新埔民生）

電話：0916-445-381

營業時間：14：00～20：00

其他店家資訊：http://www.frozenheart.tw/locations.htm

凍心炸冰淇淋包裝採用藍白相間，元素簡潔反而增添爽口的氛圍。 圖／凍心炸冰淇淋臉書粉專
凍心炸冰淇淋包裝採用藍白相間，元素簡潔反而增添爽口的氛圍。 圖／凍心炸冰淇淋臉書粉專

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