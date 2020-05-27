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吃得到西瓜果肉！Who's Tea鬍子茶「西瓜奶蓋」新口味 清爽西瓜青＋芝士超欠喝
提到夏天，絕對少不了一杯清涼又消暑的西瓜汁！人氣手搖飲品牌「Who's Tea鬍子茶」近期推出季節限定新口味，加入芝士奶蓋的「芝士多肉西瓜青」還喝得到西瓜果肉，連日來30幾度的高溫來一杯芝士多肉西瓜青不只解渴，濃濃的西瓜香氣讓人一喝就上癮！
手搖飲市場吹起一股奶蓋熱潮，前陣子麻古茶坊推出濃郁的芝芝系列飲品大受好評，「Who's Tea鬍子茶」也接棒推出相關手搖飲新口味，以台灣高山青茶搭配花蓮直送的大西瓜做為基底，上頭鋪上一層厚厚的芝士奶蓋，西瓜青的清爽口感與濃郁芝士完美結合，絕對是今年必喝的消暑解渴聖品。
除了「芝士多肉西瓜青」外，另外一款西瓜系手搖飲「滿杯西瓜檸檬青」也是熱銷新品之一，以清爽西瓜汁搭配帶有酸甜感的檸檬做調配，口感滑順又帶有微微酸甜的滋味，非常適合夏季飯後來一杯解膩又解暑。
值得一提的是，Who's Tea鬍子茶近期在台北拓點，路過信義區ATT 4 FUN的飲料控不妨買杯西瓜系飲品，享受香甜又清涼的夏季水果茶好滋味。
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