快訊

軍事手段或政治考量？島礁防禦作戰需求的想定與限制

法務部長原諒部徽遭盜用 次長：公訴犯行不能行政指導

聽新聞
test
0:00 / 0:00

史努比控新寵來襲！「1011 SIPTEA」聯名限定，Snoopy雙面漁夫帽、造型包萌翻

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／1011·SIPTEA提供
圖／1011·SIPTEA提供

手搖品牌「1011·Sip Tea」去年起每每推出Snoopy聯名活動，萌度指數破表的限量新品都超生火。之前3月份推出的3D版立體太空杯引起一陣搶購潮，如今再度宣佈將於5/28全新上市史努比周邊，漁夫帽、各款造型包統統最低消費一杯50元飲料，就能加價購啦！

圖／1011·SIPTEA提供
圖／1011·SIPTEA提供

1011·Sip Tea飲品走養身路線，以太空人為形象概念，日前再度與Snoopy聯手，繼續以手搖杯加購形式，推出一系列限定史努比商品。其中「史努比雙面漁夫帽」可華麗可時尚，黑面相對低調卻百搭，若想更有個性的穿搭，則可選擇印滿史努比造型的藍色面，勢必成為矚目焦點。

圖／1011·SIPTEA提供
圖／1011·SIPTEA提供
圖／1011·SIPTEA提供
圖／1011·SIPTEA提供

此外，本次聯名還有透明的「史努比PVC造型包」，逗趣的表情超吸睛，另有日常實用的化妝包，一次推出粉色、藍紫色及彩色3款色系，外觀都印有不同設計的史努比角色，拉鏈上還附有「糊塗塌客」小吊飾，用史努比好朋友完整了這個組合，史努比控絕對要衝這波啊！

圖／1011·SIPTEA提供
圖／1011·SIPTEA提供

1011 X 史努比聯名系列活動（5/28上市）

「史努比漁夫帽」

活動內容：凡點購任一杯50元以上聯名系列飲品或$168套組，即可以$399元加價購「史努比漁夫帽」，購完為止。

「史努比PVC造型包」、「史努比化妝包（粉、紫、彩）」

活動內容：凡點購任一杯50元以上聯名系列飲品或$168套組，即可以$349元加價購「史努比PVC造型包」，購完為止。

1011 SIP TEA

地址：台北市中山區南京西路 14 號 1 樓(誠品生活南西)

時間：週日至週四 11:00-21:30；週五、六 11:00-22:00

延伸閱讀：

MOS聯名「史努比」！超萌造型馬克杯、化妝包加購帶回家

11間必喝「宜蘭在地飲料店」懶人包！30年檸檬愛玉老店、點滴奶茶宜蘭限定

相關新聞

史努比控新寵來襲！「1011 SIPTEA」聯名限定，Snoopy雙面漁夫帽、造型包萌翻

手搖品牌「1011·Sip Tea」去年起每每推出Snoopy聯名活動，萌度指數破表的限量新品都超生火。之前3月份推出的3D版立體太空杯引起一陣搶購潮，如今再度宣佈將於5/28全新上市史努比周邊，漁夫

就像喝一盒鮮奶！711「瑞穗鮮乳雪糕」重磅回歸，加碼限時優惠快囤貨

懷念的味道回來囉！變身支身裝的「瑞穗鮮乳雪糕」，是不少人放學必吃的童年回憶，近期終於在7-11獨家上市，鮮奶控可千萬別錯過啦！ 「瑞穗鮮乳雪糕」外觀設計與大家平常十分熟悉的盒裝鮮奶一致，冰棒本身

吃得到整條KitKat！好市多開賣「KitKat巧克力炫風甜筒」盒裝版，一支不到40元衝了

巧克力控出發了！CP值爆表的人氣冰品「KitKat巧克力炫風甜筒」不管大人小孩都愛吃，濃郁的巧克力風味甜筒包裹著整條KitKat，先前甫開賣就在國外搶翻天，2018年全家便利商店接力上架，今年台灣好市

好市多「哈根達斯自由配」買4送2、MACKIES推綜合口味！3大冰淇淋太生火

夏天就是吃冰的季節！好市多冰淇淋特展悄悄回歸，而不少會員近期也在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」分享超欠買的冰淇淋，為大家統整3大夯爆的冰淇淋，趕快跟上搶購一波就對啦！ 1.哈根達斯

每口都喝得到桑葚果粒！迷客夏新推「桑葚莓果鮮奶」，夢幻粉紫色漸層美翻

夏天可不只有芒果！飲料品牌迷客夏沒有選擇參與金黃手搖海，而是特別推出2款仙氣十足的「桑葚莓果庫莉」新品，尤其「桑葚庫莉鮮奶」粉紫色的誘人漸層，更是讓人忍不住喝前拍一波啦！ 迷客夏「桑葚莓果庫莉系

吃爆！嵜 SAKImoto bakery「黑糖吐司」新口味，6/1起每周一限定開賣

主打高級生吐司的「嵜 SAKImoto bakery」自傳出插旗台北就令不少老饕引頸期盼，台灣首家門市4月開幕自今天天大排長龍，這回再推新口味，除了原味吐司外，6月開始門市也將販售「黑糖吐司」，喜歡黑糖系美食的吐司控有福了！

韓系最強跨界聯名！STREET CHURROSｘPAZZO限定新品「蘋果肉桂阿啾」，野餐小物組合太Q

韓系少女看過來！來自韓國的超人氣吉拿棒品牌STREET CHURROS，近期和服飾品牌PAZZO跨界合作，快閃販售聯名新品「蘋果肉桂阿啾」，還新推多款衣服和時尚野餐組合，讓大家懂吃之餘，還多了適合擺拍

限時2天！星巴克5月最後一波「買一送一」日期公佈啦～ 超仙美人魚星冰樂喝起來

咖啡控把握5月最後一波買一送一！星巴克日前推出全新夏季期間限定新品「魔幻美人魚星冰樂」仙氣滿滿，一開賣就引發搶喝熱潮。而5月最後一次「星光好友分享日」日期也悄悄公佈，本次買一送一優惠活動限時2天，一天快閃4小時，咖啡控準備約伴喝起來。

逛全聯見「懷舊甜點」秒買 皮薄餡多網暴動：就愛這一味

連鎖超市全聯福利中心商品齊全，吸引不少消費者上門光顧，加上展店數破千穩坐台灣連鎖超市龍頭。日前有名女網友逛全聯發現架上出現「懷舊甜點」，立馬手刀購入，照片在網上曝光，釣出不少愛好者回應「每周必吃的點心」。

才開2年！Eggs ’n Things鮮奶油火山鬆餅　5／31停業

來自夏威夷，在日本擁有極高人氣的「Eggs ’n Things」鬆餅店，自2018年首度登台，主打高達15公分的「鮮奶油...

全家「神級鬆餅」賣到缺貨 網友激推：好吃到懷疑人生

超商食物不斷推陳出新，吸引不少消費者的目光。近日有網友表示，有天下班想買全家新品雲朵「極鬆餅」來當晚餐，結果架上竟然銷售一空，隔天再去發現只剩原味，因此好奇「全家極系列鬆餅的銷量是不是很好」，問題一出，釣出不少愛好者回應「賣到爆！」

太衝擊！清原芋圓「香菜＋芋泥手搖飲」香菜控必喝　還吃得到花生顆粒、Ｑ彈芋圓

讓網路紅人視網膜崩潰的「香菜」披上文青復古外衣再次華麗登場！來到雲林除了吃羹必加香菜提味之外，深耕在地的複合式手搖飲清原芋圓，以傳統甜品芋泥、芋圓打響名號在全台有70家加盟門市，將中南部人熱愛的香菜與芋泥以及花生等食材結合，蹦出新口感之外也擦出既視感火花，其中搶先品嚐的民眾分享，入口綿密輕甜芋泥混合濃厚牛乳，不只吃得到花生顆粒以及Ｑ彈波波芋圓，攪一攪香菜粉末融入飲品，就像用喝的「春捲冰淇淋」但是味道口感更豐富。

熱門新聞

泡麵怎麼煮最讚？ 內行曝「3種獨門吃法」蹦出新滋味

當紅甜點名店畬室遭遇「難吃負評」　巧妙高EQ回應為品牌上了一課

摩斯聯名「史努比」！超萌造型馬克杯、化妝包加購帶回家

黑漢堡、怪獸堡、清涼冰飲！4大速食夏季餐　消暑必吃

把史努比帶回家 點摩斯超人氣「南洋雞腿堡」就可加購

鱸魚湯100元、滿額送麵線！米其林推薦「雙月」開新店

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。