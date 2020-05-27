史努比控新寵來襲！「1011 SIPTEA」聯名限定，Snoopy雙面漁夫帽、造型包萌翻

手搖品牌「1011·Sip Tea」去年起每每推出Snoopy聯名活動，萌度指數破表的限量新品都超生火。之前3月份推出的3D版立體太空杯引起一陣搶購潮，如今再度宣佈將於5/28全新上市史努比周邊，漁夫帽、各款造型包統統最低消費一杯50元飲料，就能加價購啦！

圖／1011·SIPTEA提供

1011·Sip Tea飲品走養身路線，以太空人為形象概念，日前再度與Snoopy聯手，繼續以手搖杯加購形式，推出一系列限定史努比商品。其中「史努比雙面漁夫帽」可華麗可時尚，黑面相對低調卻百搭，若想更有個性的穿搭，則可選擇印滿史努比造型的藍色面，勢必成為矚目焦點。

圖／1011·SIPTEA提供 圖／1011·SIPTEA提供

此外，本次聯名還有透明的「史努比PVC造型包」，逗趣的表情超吸睛，另有日常實用的化妝包，一次推出粉色、藍紫色及彩色3款色系，外觀都印有不同設計的史努比角色，拉鏈上還附有「糊塗塌客」小吊飾，用史努比好朋友完整了這個組合，史努比控絕對要衝這波啊！

圖／1011·SIPTEA提供

1011 X 史努比聯名系列活動（5/28上市）

「史努比漁夫帽」

活動內容：凡點購任一杯50元以上聯名系列飲品或$168套組，即可以$399元加價購「史努比漁夫帽」，購完為止。

「史努比PVC造型包」、「史努比化妝包（粉、紫、彩）」

活動內容：凡點購任一杯50元以上聯名系列飲品或$168套組，即可以$349元加價購「史努比PVC造型包」，購完為止。

1011 SIP TEA

地址：台北市中山區南京西路 14 號 1 樓(誠品生活南西)

時間：週日至週四 11:00-21:30；週五、六 11:00-22:00

延伸閱讀：

．MOS聯名「史努比」！超萌造型馬克杯、化妝包加購帶回家

．11間必喝「宜蘭在地飲料店」懶人包！30年檸檬愛玉老店、點滴奶茶宜蘭限定