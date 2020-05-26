就像喝一盒鮮奶！711「瑞穗鮮乳雪糕」重磅回歸，加碼限時優惠快囤貨

懷念的味道回來囉！變身支身裝的「瑞穗鮮乳雪糕」，是不少人放學必吃的童年回憶，近期終於在7-11獨家上市，鮮奶控可千萬別錯過啦！

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「瑞穗鮮乳雪糕」外觀設計與大家平常十分熟悉的盒裝鮮奶一致，冰棒本身也是純白卻亮眼。雪糕由瑞穗牧場的鮮乳製成，一口咬下就能感受到濃郁的牛奶香氣，香甜的滋味卻不甜膩。綿密滑順的口感備受好評，實際融化就像喝鮮奶，讓不少人直呼一支根本不夠吃！

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瑞穗鮮乳雪糕售價40元，但截至6/16為止祭出嘗鮮價優惠，30元就能吃到鮮奶雪糕，絕對是夏天最佳好康。新品目前已在全台7-11門市上架，喜歡的人就趁這波囤貨去！

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