吃得到整條KitKat！好市多開賣「KitKat巧克力炫風甜筒」盒裝版，一支不到40元衝了
巧克力控出發了！CP值爆表的人氣冰品「KitKat巧克力炫風甜筒」不管大人小孩都愛吃，濃郁的巧克力風味甜筒包裹著整條KitKat，先前甫開賣就在國外搶翻天，2018年全家便利商店接力上架，今年台灣好市多也加入戰局，推出盒裝版本，喜歡吃冰的民眾出發備貨！
濃郁巧克力搭配香酥脆的甜筒，「KitKat巧克力炫風甜筒」一推出就賣翻，除了KitKat經典的巧克力滋味，包裹整條KitKat巧克力的甜筒更是話題滿滿。
2018年全家便利商店獨家上架「KitKat巧克力炫風甜筒」，買氣完全不輸國外，一開賣就有不少冰品控搶吃，這回終於等到好市多上架，推出一盒8入的盒裝版本，售價新台幣299元，平均一支只要38元左右，超划算的價格已經有不少螞蟻控搶著囤貨。
「KitKat巧克力炫風甜筒」盒裝版購買資訊
地點：全台好市多
價格：NT$299（8入/盒）
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