好市多「哈根達斯自由配」買4送2、MACKIES推綜合口味！3大冰淇淋太生火

夏天就是吃冰的季節！好市多冰淇淋特展悄悄回歸，而不少會員近期也在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」分享超欠買的冰淇淋，為大家統整3大夯爆的冰淇淋，趕快跟上搶購一波就對啦！

1.哈根達斯買四送小二：899元

圖／擷取自 FB「Costco好市多商品經驗老實說」、FB「Costco好市多商品經驗老實說」

每年夏季，好市多的哈根達斯特賣會都成為冰品控的焦點，這次5月中低調開跑後，共有8種口味任挑4款自由配，還加送2盒迷你杯。就有網友眼尖發現了新風味上市，像是獨家的巧克力布朗尼、哈密瓜及芒果口味都討論度爆表，更有人表示「好吃，不買絕對會後悔」。目前第一波活動暫時結束，第二波只限內湖店、中壢店、新竹店、嘉義店及大順店，5/29起至6/7止，千萬別錯過啦！

2.MACKIE’S 2公升裝蘇格蘭經典牛奶冰淇淋：179元

圖／擷取自 FB「Costco好市多商品經驗老實說」

「MACKIE’S蘇格蘭冰淇淋」為好市多歷年熱銷的冰淇淋，尤其2公升裝只要179元的超高CP值，經常消息一出就被搶售一空。日前有會員在社團詢問經典牛奶口味評價，網友更是一片好評推薦，更分享百搭吃法：「加Oreo就變麥當勞的冰炫風」、「加在咖啡變漂浮冰咖啡很好喝」、「買無糖紅茶喇一起變冰淇淋紅茶，超好喝」。除了奶香濃郁的原味，另一款橘色包裝的蜂蜜口味也是人氣爆表，被譽為必敗品項。

3.MACKIE’S 綜合口味12入：429元

圖／擷取自 FB「Costco好市多商品經驗老實說」

如果吃不了大盒裝，跟上這波好康就對啦！有網友發現MACKIE’S蘇格蘭冰淇淋新推12入杯裝的綜合組，一盒內含牛奶、蜂蜜、巧克力及草莓口味，4種口味各3杯，平均一杯只要35元，又能體驗不同風味，太生火啦！這個夏季絕對別錯過好市多限定的消暑聖品喔～

圖／擷取自 FB「Costco好市多商品經驗老實說」

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