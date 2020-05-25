吃爆！嵜 SAKImoto bakery「黑糖吐司」新口味，6/1起每周一限定開賣

主打高級生吐司的「嵜 SAKImoto bakery」自傳出插旗台北就令不少老饕引頸期盼，台灣首家門市4月開幕自今天天大排長龍，這回再推新口味，除了原味吐司外，6月開始門市也將販售「黑糖吐司」，喜歡黑糖系美食的吐司控有福了！ 嵜台北旗艦店乃是品牌首度插旗海外。記者陳睿中／攝影

「嵜 SAKImoto bakery」台灣首家門市販售熱門招牌商品「極生奶油牛奶吐司」、「極美自然吐司」，另有多款夢幻果醬組合、飲品可搭配，提供內用與外帶，自4月開幕迄今天天都湧現排隊人排。這回「嵜 SAKImoto bakery」將於6月1日起販售季節性新口味「黑糖吐司」，同樣不添加任何雞蛋與牛奶，並以日本沖繩原裝進口黑糖為基底製成，除了吃得到吐司Ｑ彈又紮實的口感，還多了一份黑糖香氣。

「嵜 SAKImoto bakery」6月起每周一限定開賣，每日上午9：30發放提貨券，並依照吐司出爐時間取貨，每人僅限購一條與單片一包，喜歡黑糖系列美食的老饕千萬別錯過。此外，「嵜 SAKImoto bakery」近期也在臉書官方粉絲專頁迎來好消息，台灣二店即將進駐台北101，預計暑假登場，未來又多了一個新據點能品嘗日本第一生吐司的美味。 圖／SAKImoto Bakery 嵜本 高級生吐司專門店

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