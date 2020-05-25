每口都喝得到桑葚果粒！迷客夏新推「桑葚莓果鮮奶」，夢幻粉紫色漸層美翻

夏天可不只有芒果！飲料品牌迷客夏沒有選擇參與金黃手搖海，而是特別推出2款仙氣十足的「桑葚莓果庫莉」新品，尤其「桑葚庫莉鮮奶」粉紫色的誘人漸層，更是讓人忍不住喝前拍一波啦！

圖／迷客夏提供

迷客夏「桑葚莓果庫莉系列」將於5/26正式上市，不論鮮奶或綠茶口味，最大亮點在於每杯每口都喝得到桑葚果粒，仿佛變身另類咀嚼系飲品呢！新品標榜嚴選自彰化的桑葚果實，純手工熬煮成新鮮天然的果漿，再加入覆盆莓，打造出雙莓果的獨特風味。像是清爽口感的「桑葚庫莉綠茶」為夏季消暑聖品，鮮艷的紫紅色茶湯喝起來微酸微甜，還能感受得到茉香綠茶，太療癒啦！

圖／迷客夏提供

而喜歡鮮奶類的人絕對不能錯過「桑葚庫莉鮮奶」，酸甜的雙莓果漿與招牌綠光鮮奶完美結合，濃郁奶香搭配果肉絲毫不甜膩，為整體味道加分。尤其平常不習慣手搖甜度的人，這款一定會對味！而它精美的外觀並不止步於粉白色漸層，喝前記得搖勻，除了能入口更加滑順均衡的味道，紫色的視覺讓這款新品質感升級，明天起就可以喝爆囉！

圖／葉穎樂攝影

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