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韓系最強跨界聯名！STREET CHURROSｘPAZZO限定新品「蘋果肉桂阿啾」，野餐小物組合太Q

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
蘋果肉桂阿啾售價新台幣129，也可單點冰淇淋，價位為99元。圖／FB Street Churros Taiwan
蘋果肉桂阿啾售價新台幣129，也可單點冰淇淋，價位為99元。圖／FB Street Churros Taiwan

韓系少女看過來！來自韓國的超人氣吉拿棒品牌STREET CHURROS，近期和服飾品牌PAZZO跨界合作，快閃販售聯名新品「蘋果肉桂阿啾」，還新推多款衣服和時尚野餐組合，讓大家懂吃之餘，還多了適合擺拍的實用小物可以帶出遊！

圖／FB Street Churros Taiwan
圖／FB Street Churros Taiwan

STREET CHURROS與PAZZO首波聯名推出限定餐點「蘋果肉桂阿啾」，滿滿的霜淇淋周邊淋上酸甜的蘋果醬，撒上一些肉桂粉，絕妙的香氣超級消暑。以冰淇淋為基底，加上吉拿棒這位靈魂主角後味道加倍升級，酥脆口感配上冰品的享受，絕對值得一試。即日起到6/7皆可到光復旗艦店或天母店，嘗鮮蘋果肉桂口味新品，只有約兩周時間，甜點控可別錯過啦！

圖／FB Street Churros Taiwan
圖／FB Street Churros Taiwan

除此，本次聯名也推出超可愛的「野餐風格餐具」，打造出一套簡約設計風的湯匙、刀子、叉子環保餐具系列，還有印著CHURROS英文字樣的湯碗和限定野餐墊，未來找個好天氣出遊野餐，輕盈又美觀，簡直太好拍！

圖／PAZZO官網
圖／PAZZO官網

聯名商品5/28早上10點於PAZZO官網正式開賣，有興趣的人記得卡好時間買一波囉！

PAZZO X STREET CHURROS聯名新品

光復旗艦店地址：台北市大安區光復南路260巷24號(捷運國父紀念館站)

天母店地址：台北市士林區天玉街38巷18弄6號

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