限時2天！星巴克5月最後一波「買一送一」日期公佈啦～ 超仙美人魚星冰樂喝起來

咖啡控把握5月最後一波買一送一！星巴克日前推出全新夏季期間限定新品「魔幻美人魚星冰樂」仙氣滿滿，一開賣就引發搶喝熱潮。而5月最後一次「星光好友分享日」日期也悄悄公佈，本次買一送一優惠活動限時2天，一天快閃4小時，咖啡控準備約伴喝起來。 星巴克推出仙女系飲品。 圖／星巴克

星巴克最新「星光好友分享日」5/25開跑至5/26，於活動當天下午4點至晚上8點，到全省門市（部份門市不適用）購買兩杯相同容量、風味、冰熱的黑咖啡系列飲料，其中一杯由星巴克招待，準備搶喝星巴克「魔幻美人魚星冰樂」、「雲朵蜜桃冰搖茶」、「烏龍吉利抹茶那堤」三款夏季期間限定新品的朋友千萬要把握。

此次「星光好友分享日」每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務。除此之外，優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，亦不適用加價升級與額外添加燕麥奶客製化收費項目。

星巴克5月最後一波「星光好友分享日」活動資訊：

日期：5/25-5/26

地點：全台門市。不參與活動優惠之門市包含機場門市(松山機場、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、小港國際站及機場管制區內門市)、高鐵/鐵路站內門市(青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵)、其他門市(洄瀾、花蓮和平)及車道服務。

活動：活動當天下午4點至晚上8點購買兩杯相同容量、風味、冰熱飲料，其中一杯由星巴克招待。