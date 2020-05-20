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太衝擊！清原芋圓「香菜＋芋泥手搖飲」香菜控必喝　還吃得到花生顆粒、Ｑ彈芋圓

聯合新聞網 / 陳信儒
清原芋圓推出手搖飲新口味，香菜搭配芋泥像用喝的「春捲冰淇淋」。 圖／清原芋圓提供
清原芋圓推出手搖飲新口味，香菜搭配芋泥像用喝的「春捲冰淇淋」。 圖／清原芋圓提供

讓網路紅人視網膜崩潰的「香菜」披上文青復古外衣再次華麗登場！來到雲林除了吃羹必加香菜提味之外，深耕在地的複合式手搖飲清原芋圓，以傳統甜品芋泥、芋圓打響名號在全台有70家加盟門市，將中南部人熱愛的香菜與芋泥以及花生等食材結合，蹦出新口感之外也擦出既視感火花，其中搶先品嚐的民眾分享，入口綿密輕甜芋泥混合濃厚牛乳，不只吃得到花生顆粒以及Ｑ彈波波芋圓，攪一攪香菜粉末融入飲品，就像用喝的「春捲冰淇淋」但是味道口感更豐富。

清原芋圓手搖飲新滋味推「香菜＋芋泥」香菜控必衝。 圖／清原芋圓
清原芋圓手搖飲新滋味推「香菜＋芋泥」香菜控必衝。 圖／清原芋圓

清原芋圓執行長劉志遠分享，自己是傳統甜品起家，芋圓一直是他們兩兄弟與母親的情感連結，這次清原三代店將於5/21盛大開幕，活動期間推出3天促銷企劃，第一天原味茶買一送一；第二天綠豆沙買一送一以及免費送出雞蛋糕300份；第三天芋頭西米露買一送一以及免費送出雞蛋糕300份，每人每天限購兩組另不提供外送。另外，為了因應清原芋圓三代店開幕，5/22日將舉辦「三代同堂來清原」消費即送一杯香芋鮮奶波波，把在地人喜愛的香菜加入手搖飲，號召在地鄉親一起來品嚐。

然而，這波味蕾挑戰靈魂人物「香菜」化成「灰」以粉末狀融入手搖飲，看起來就像日式抹茶粉，入口味道卻是道道地地的台灣味，這杯香芋鮮奶波波擺明就要衝擊消費者視覺與味蕾。劉志遠表示，這次清原芋圓三代店開幕，除了傳承上一代記憶中的好味道，也希望將品牌永續經營並扶植在地小農跟這片土地緊密連結。

清原三代店開幕慶：

地址：雲林縣斗南鎮文元二街43號

活動：

5/21星期四、原味茶買一送一

5/22星期五、綠豆沙牛奶買一送一，免費雞蛋糕300份。

5/23星期六、芋頭沙西米露買一送一，免費雞蛋糕300份。

每人每天限購2組、外送不適合此活動。

圖／清原芋圓
圖／清原芋圓

蛋糕 甜品 文青 抹茶 冰淇淋

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