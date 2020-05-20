太衝擊！清原芋圓「香菜＋芋泥手搖飲」香菜控必喝　還吃得到花生顆粒、Ｑ彈芋圓

讓網路紅人視網膜崩潰的「香菜」披上文青復古外衣再次華麗登場！來到雲林除了吃羹必加香菜提味之外，深耕在地的複合式手搖飲清原芋圓，以傳統甜品芋泥、芋圓打響名號在全台有70家加盟門市，將中南部人熱愛的香菜與芋泥以及花生等食材結合，蹦出新口感之外也擦出既視感火花，其中搶先品嚐的民眾分享，入口綿密輕甜芋泥混合濃厚牛乳，不只吃得到花生顆粒以及Ｑ彈波波芋圓，攪一攪香菜粉末融入飲品，就像用喝的「春捲冰淇淋」但是味道口感更豐富。

2020-05-20 12:52