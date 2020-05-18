吃冰也能微醺！「貝禮詩奶酒雪糕」5/20全新上市，加碼桶裝冰淇淋限時優惠

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

每年年初掀起好市多會員搶購熱潮的「貝禮詩草莓奶酒」，之前曾化身超商酷繽沙，如今大家又能用吃冰的方式，品嚐貝禮詩經典風味的奶酒囉！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。圖／JASONS MARKET PLACE

JASONS MARKET PLACE「聯合國冰品季」將在5/20全新開賣「貝禮詩香甜奶酒雪糕」，Baileys香甜奶酒由高品質的鮮奶油、混合威士忌打造，變身雪糕後外層還多包覆一層巧克力脆片，一口咬下口感勢必更為沁涼。而6支裝的盒裝雪糕，比起桶裝的份量也相對精緻、更便於分享呢！這款原價362元，上市初期特價329元。

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等待「貝禮詩香甜奶酒雪糕」上市的同時，大家也可選擇之前高人氣的「貝禮詩香甜奶酒冰淇淋」，截至5/20為止將能以229元優惠價購入。原價249元的桶裝版冰淇淋容量達500ML，讓大家可以大口吃冰，不過缺點可能就是，抱著會忍不住一直往下挖吧？

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