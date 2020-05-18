《永遠的君主》獨家同款快喝爆！鹿角巷「白霜脆奶系列」全台首賣，比李敏鎬還早喝

韓劇粉看過來！由李敏鎬、金高銀主演的電視劇《The King：永遠的君主》目前仍在韓國熱播中，而源自台灣的茶飲品牌「鹿角巷」，因首集作為「李敏鎬買不起的珍奶」再度爆紅，更因貫穿全劇被譽為「台灣之光」。值得一提的是，鹿角巷為劇量身打造的「白霜脆奶系列」，近期已在台搶先上市，主角們的同款就是要喝爆啦！

圖／鹿角巷提供

鹿角巷即日起已於全台門市開賣最新品「白霜可可脆奶」、「白霜黑糖脆奶」，新品皆喝得到綿密的奶霜，且最後都會加上原味餅乾脆片，增添享用的口感。此系列為品牌獨家為劇集設計的品項，是第7集時男二姜薪栽的同款飲品之一，現在搶喝可是會比國王李袞還早喝到呢！

圖／鹿角巷提供

可可控會愛的「白霜可可脆奶」搭配巧克力醬，不僅吃得到三重層次的滋味，精美時尚的顏色也超好拍；「白霜黑糖脆奶」則標榜採用招牌純正黑糖調配而成，喝得到熟悉口味卻不會過於甜膩，2款中杯皆售價新台幣75元。

圖／官方FB鹿角巷The Alley、NETFLIX

除了跟著韓劇零時差上市的白霜脆奶系列，想與男女主角喝同款，也可考慮「鹿丸噗哩」，直到完結為止都會陸續推出各種新品可以嚐鮮，不論是不是粉絲都可以盡情期待啦！

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