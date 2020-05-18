萬波ｘ711「楊枝甘露雪糕」美呆！聯名冰品只要49元，加碼楊枝甘露手搖回歸日

夏天就是爽吃芒果的季節！萬波去年推出的「楊枝甘露手搖」備受喜愛，如今終於宣佈楊枝甘露2.0確切的回歸消息。但在這之前，萬波攜手7-11便利商店，先將飲品來個華麗大變身，打造「萬波楊枝甘露雪糕」，預計5/20正式開賣，讓粉絲能搶先品嚐新品過過癮！

圖／萬波提供

超強聯名的「萬波楊枝甘露雪糕」採用芒果、紅葡萄柚和椰漿製成，主打實際吃得到兩種鮮果肉。原版港式風味必備的西米露，在支裝的雪糕中，改為使用QQ蒟蒻，加強咀嚼口感，搭配芒果香氣，一口咬下就是沁涼的感受啊！新品自5/20起在全台7-11門市獨家販售，每支只要49元，而外觀簡約但逗趣可愛的包裝設計，勢必躍升為最新打卡聖品！

圖／萬波提供

為了楊枝甘露2.0，萬波可算是做足鋪成功夫。之前先新推滿滿半杯都是料的「金桃甘露」，如今再進駐超商冰品界，正牌「楊枝甘露」則確定於6/5上市。全新回歸的「楊枝甘露」的芒果用量將會同步升級，打製成香甜的果肉與果泥，再調以紅葡萄柚與椰漿點綴。加上雪糕吃不到的西米露，更加完整港式經典風味。不僅如此，萬波也特別添加店內招牌小芋圓，不忘融入台式道地品味。

圖／萬波提供

「楊枝甘露」中杯為70元、大杯80元，冰量固定，甜度則可選擇正常或微糖。大家等待回味6/5的主角前，別忘了嚐鮮化身雪糕口感的楊枝甘露喔！

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