芒果控必喝手搖+2！大苑子果肉雙倍｢愛文翡翠」、鮮茶道｢芒果冰沙2.0」

夏季就是芒果控的天下！各大冰品或特色飲料店皆以芒果為主體，推出多款芒果系列，這次手搖品牌「大苑子」及「鮮茶道」也新推升級版芒果飲品，讓大家喝個過癮。

圖／大苑子提供

大苑子上個月以每杯超過2顆芒果的爆量版「愛文芒果冰沙」引爆話題，5月乘勝追擊推出果肉雙倍的「愛文翡翠」。這款同樣嚴選在欉紅愛文芒果，不過比起濃稠的冰沙口感，這款主打清爽不甜膩，茶香融合鮮甜的芒果丁，絕對是消暑必喝聖品！Double果肉的「愛文翡翠」即日起已在全台門市開賣，售價新台幣85元。

圖／鮮茶道提供

鮮茶道將於5/20全新推出｢芒果粒粒爽」，以新鮮現切的愛文芒果果肉為主體，加入煉乳及特製芒果醬一併打成冰沙。夏季新品強調口感清涼澎湃，最後加入滿滿的芒果塊，每口都喝得到香甜滋味、吃得到芒果顆粒，太療癒啦！除了芒果冰沙2.0，之前熱銷系列的｢芒果冰沙」、｢芒果百香」及｢芒果青檸」也會同步推出，大家可以一起期待囉！

圖／鮮茶道提供

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