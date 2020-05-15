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仙女系飲品！星巴克「魔幻美人魚星冰樂」新口味，還有「雲朵蜜桃冰搖茶」好喝又好拍
炎夏將至，消暑又具話題性的飲品紛紛上架，星巴克這回推出全新夏季期間限定新品「魔幻美人魚星冰樂」，繽紛又帶有夢幻系的飲品加上美人魚尾巴巧克力點綴，好喝又好拍！
星巴克夏季新品「魔幻美人魚星冰樂」預計5月20日全台門市上架，以芒果配上火龍果的混搭滋味為基底，上頭頂著一朵口味濃郁的鮮奶油，撒上繽紛又帶有微微酸甜的藍莓粉，最後以美人魚尾巴巧克力作為整體視覺焦點，超夢幻的飲品讓人第一眼就愛上。
此外，星巴克夏季限定飲品加碼推漸層系飲品「雲朵蜜桃冰搖茶」、「烏龍吉利抹茶那堤」，前者以蜜桃果汁加上Teavana伯爵茶混搭，添加帶有咀嚼口感的蜜桃吉利，上頭還有蜜桃風味的冰奶霜，屬於夏季甜蜜的酸甜滋味；後者以帶有茶香的烏龍茶果凍搭配微苦的抹茶那提組合，非常適合喜歡減糖飲品的消費者。
星巴克「夏季限定飲料」販售資訊
販售日期：5月20日
地點：全台門市
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