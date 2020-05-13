月領45K！滴妹手搖飲「超爽員工福利」曝光　網友全想跳槽

由YouTube界「珍奶女神」滴妹和團隊一起打造的全新手搖品牌「再睡5分鐘」日前盛大開幕，開幕首日絡繹不絕的人潮隨即引發正反議論，有部分網友看衰滴妹的手搖飲事業，但也有大批網友支持。「再睡5分鐘」粉專12日分享開幕首三日盛況，還加碼曝光員工福利，令不少網友直呼超羨慕！

滴妹創業了！成立「再睡五分鐘」手搖飲品牌。 圖／再睡5分鐘官網

自從滴妹今年愚人節影片正式宣告創立「再睡5分鐘」手搖飲品牌後，就讓不少粉絲超期待，本月10日開幕後果然引發民眾搶喝熱潮，短短5個鐘頭所有品項全銷售一空，在疫情爆發後的市場仍見排隊熱潮也引發不少網友關注。

再睡5分鐘臉書粉絲專頁12日發文感謝民眾支持外，也大方分享超狂的員工福利，「最後一張是在炫耀無誤，這是最～棒的員工福利了吧！幸福的工作就是如此吧，被重視，所有付出也都值得了～」曝光的照片可見，再睡5分鐘員工一字排開，享受舒適的腳底按摩服務，讓不少網友紛紛留言「當滴妹員工好幸福喔」、「幸福企業」。

再睡5分鐘員工福利令網友直呼羨慕， 圖／再睡5分鐘

事實上，「再睡5分鐘」過去在Yourator 新創職涯平台開出部分職缺薪資就優於不少手搖飲品牌，像是副店長月薪32000至40000元；正職吧檯手月薪28000至33000元；另外品牌社群行銷月薪最高開到45000元；至於員工福利部分則有4大強調，「健康很重要，我們提供員工健康檢查補助」、「除了工作少不了玩樂，員工旅遊」、「過年過節一定要有，三節禮金」、「躺著喝，喝到飽」，也讓人感受到滴妹晉升為闆娘的大器風範。

再睡5分鐘開幕首日5個鐘頭銷售一空。 圖／再睡5分鐘

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