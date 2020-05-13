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國民手搖囤貨隨時喝！Ocean Bomb推隱藏版「罐裝珍奶」，精美夜市包裝欠收藏

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／Ocean Bomb提供
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珍珠奶茶在台灣幾乎人手一杯，不僅外國人慕名而來一喝成主顧，也是不少到國外求學的台灣人必想念的家鄉味。曾經推出多款可愛卡通造型系列氣泡飲的Ocean Bomb，近期新推2款「珍珠奶茶罐裝系列」，讓國民手搖變得便利、保存時間更長，只要入手便不受時間限制，想喝時打開鋁罐蓋即可。

圖／Ocean Bomb提供
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Ocean Bomb「珍珠奶茶罐裝系列」共有經典原味及黑糖兩種口味，主打用獨家配方調製成味道不甜膩的香滑奶茶，再加入有嚼勁的寒天晶球，成為最新珍奶聖品。而仔細看可以發現，罐身背景為以台北饒河夜市、基隆廟口夜市為發想，融合在地景點的視覺，外銷到國外更能突顯台灣特色。

圖／Ocean Bomb提供
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Ocean Bomb旗下曾有不少萌翻天、掀起收藏熱潮的系列，像是寶可夢、卡娜赫拉、吉蒂貓等，而全新推出的隱藏版珍珠奶茶，售價39元，在全台大潤發、新光三越及Tomod’s皆有販售，珍奶控趕快衝一波囤貨去！

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