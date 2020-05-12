周杰倫都搶先打卡！麥吉「檸檬慕斯草莓冰沙」挑戰喝的起司蛋糕 3款甜點系手搖快跟上

飲品浮誇指數無極限！手搖品牌「麥吉Machi Machi」憑藉精美造型及創意品項，躍升網美打卡聖地的夯店。本次夏季出大招，新推3款限定新品，其中主打的甜點系「檸檬慕斯草莓冰沙」，更是直接加上滿滿的乳酪營造出「起司蛋糕奶蓋」，讓大家體驗「喝」甜點！

「氣泡多多綠茶葡萄凍飲」售價新台幣70元、「檸檬慕斯草莓冰沙」98元、「多多綠茶葡萄凍飲」65元。圖／FB麥吉machi machi粉絲頁

麥吉全新推出的「檸檬慕斯草莓冰沙」，以新鮮草莓冰沙及白葡萄果凍為基底，而作為靈魂主角的「檸檬慕斯奶蓋」，則標榜採用紐西蘭進口乳酪、柳營鮮奶和現榨檸檬汁，打造出起司蛋糕的口感，一次滿足飲料控和甜點控。

另兩款選擇以葡萄為主軸，不僅吃得到新鮮的白葡萄果凍，融入清爽的多多綠茶後，瞬間成為夏天消暑必喝飲品，氣泡版喝起來則相對綿密。

周杰倫自開幕起就經常分享麥吉飲品，本次夏季新品也不意外。圖／IG限時動態@jaychou

麥吉3款夢幻新品即日起正式開賣，而早在昨天周杰倫已搶先打卡，有了周董加持，看來不只手搖控，也會吸引大批粉絲們衝一波嚐鮮啦！

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