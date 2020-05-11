可頌控準備出擊！八月堂「朱古力可頌買1送1」 連續20天可吃爆

為歡慶三週年紀念，號稱殿堂級可頌的品牌「八月堂」近日推出限量好康，5/31前只要消費，即可享加購「指定可頌買一送一」優惠，可頌控千萬別錯過啦！

圖／八月堂

即日起到5/31為止，凡到店消費不限金額，加購「朱古力可頌」時即可享有買一送一。「朱古力可頌」內餡塞入巧克力棒，打造出奶油、巧克力及酥脆可頌外皮組成的甜蜜口感。難怪消息一出，吸引不少粉絲在貼文留言區，興奮標註好友欲搶吃高人氣品項。

優惠每日限量，每人每天限購兩組，不適用於外送、外賣及預訂服務。巧克力控及可頌控，只要把握長達超過半個月的活動，天天都能爽吃一波！

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