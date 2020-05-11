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不到5hr全品項售光！ 滴妹「再睡5分鐘」手搖飲開幕　現領九折優惠香芋啵啵必喝

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
再睡5分鐘正式開幕囉，至5月31日前加入LINE官方好友享有9折優惠喔～ 圖／再睡5分鐘官網
再睡5分鐘正式開幕囉，至5月31日前加入LINE官方好友享有9折優惠喔～ 圖／再睡5分鐘官網

在滴妹的YouTuber頻道常常可以看到她分享對手搖飲的喜好，尤其對高糖的珍奶更是愛不釋手，因此被封為「珍奶女神」的滴妹，這回在台北開了「再睡5分鐘」手搖品牌，從品牌設計、樹懶Logo發想、飲品研發、乳品選用到裝潢規劃等，滴妹皆實際參與其中。日前已於5月10日正式開幕，人氣之高不到五小時，當日全品項數量皆已販售完畢。首波幸運喝到的民眾，紛紛表示香芋啵啵非常好喝，口感綿密的芋泥搭配濃厚的鮮奶，簡直絕配。而現在加入LINE官方好友還能現領九折優惠券，快去排隊喝一波！

全品項飲品都可以買到囉，有珍珠鮮奶茶、厚奶蓋與原茶系列等。 圖／再睡5分鐘官網
全品項飲品都可以買到囉，有珍珠鮮奶茶、厚奶蓋與原茶系列等。 圖／再睡5分鐘官網

自從滴妹愚人節影片正式宣告創立「再睡5分鐘」手搖飲品牌後，就讓不少粉絲與同行YouTuber非常期待，日前知名YouTuber古娃娃還搶先於上市前開箱，用消費者心態評比再睡5分鐘的全品項飲品。像是「簡單喝原茶」，古娃娃評價推薦「午茉綠」半糖微冰，回甘鮮甜完全不苦澀，或是「日安紅」半糖微冰，像是摩斯紅茶的升級版，爽口還享有淡淡的紅茶香。至於「爽爽喝厚奶蓋」系列，滴妹為了讓民眾喝到滿滿的奶蓋與茶飲，特地升級成超大杯，奶蓋厚度甚至超過4公分以上，古娃娃還評價奶蓋其口感綿密，彷彿戚風蛋糕上面那層不甜膩的鮮奶油般爽口紮實，讓人一口接著一口。而香芋啵啵則受到廣大粉絲的喜愛，沒有芋頭塊，而是將芋頭打成泥，再滿滿填裝在1/3的杯子中，搭配濃厚香醇的鮮奶，保證讓人上癮，芋泥控絕對不能錯過。

日前已於5月10日正式於台北南陽街上市，開賣五小時全品項便已橫掃一空，由於受到大眾熱烈支持，現於開幕期間，每人只能限購兩杯，「再睡5分鐘」也提醒民眾防疫期間記得排隊要保持社交距離，並戴好口罩保護自己也保護他人。另外至5月31日，加入LINE官方好友，還能享有9折優惠券，記得購買時出示優惠券才享有折抵喔～

YouTube界「珍奶女神」滴妹非常喜歡喝全糖珍奶。 圖／再睡5分鐘官網
YouTube界「珍奶女神」滴妹非常喜歡喝全糖珍奶。 圖／再睡5分鐘官網

再睡5分鐘NAP TEA

地址：台北市中正區南陽街24號

官網：https://www.napteazzz.com/index.php

IG: https://instagram.com/napteazzz?igshid=1gda2ykgulbq9

「再睡5分鐘」全品項Menu已公開讓民眾選擇囉。 圖／再睡5分鐘官方IG
「再睡5分鐘」全品項Menu已公開讓民眾選擇囉。 圖／再睡5分鐘官方IG

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